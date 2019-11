Der Flug CLW7142 startete am Dienstagabend von Luxemburg aus Richtung Johannesburg. Nur landete er nicht an seinem Zielort. Gegen 22:30 Uhr erreichte das Flugzeug den Luftraum über Algerien und machte plötzlich eine Kehrtwende zurück nach Luxemburg. Dann zog das Flugzeug fast zwei Stunden lang seine Schleifen über dem Großherzogtum, bevor es am Mittwochmorgen gegen 2 Uhr am Findel landete. Ein Manöver, das von vielen in Luxemburg beobachtet wurde.

«Es gab ein Problem mit dem Radar», erklärte Cargolux. «Darum musste das Flugzeug umkehren und nach Luxemburg zurück». Der Pilot konnte ohne funktionierenden Radar nicht das Risiko eingehen, über Afrika zu fliegen, weil dort Stürme vorhergesagt waren.

Da ein vollgetanktes Flugzeug zu schwer ist, um zu landen, musste die Maschine mehrere Schleifen drehen und zunächst Kerosin verbrauchen, bevor es schließlich landen konnte.

Die Reparatur am Radar wurde am Mittwochmorgen gegen 5 Uhr abgeschlossen. Das Flugzeug ist seither wieder startklar.

