85 Prozent der Ausländer kommen aus der EU

Artikel per Mail weiterempfehlen

Eine von Eurostat am Montag veröffentlichte Studie über ausländische Einwohner hat gezeigt, dass das Großherzogtum mit 48 Prozent das europäische Land mit der bei weitem höchsten Zahl ausländischer Einwohner in der Bevölkerung ist. Den zweithöchsten Rang belegt Zypern, wo rund 17 Prozent der Menschen einen anderen Pass besitzen.

Die andere Besonderheit Luxemburgs ist, dass die überwiegende Mehrheit der Ausländer (84 bis 85 Prozent) aus einem anderen Land der Europäischen Union kommt. Dies ist in anderen Mitgliedstaaten nicht der Fall. In Österreich sind es lediglich 49 Prozent, in Deutschland (56 Prozent) und Frankreich (67 Prozent) gibt es sogar eine klare Mehrheit von Nicht-EU-Bürgern unter den Ausländern im Land.

In Luxemburg sind die Portugiesen nach wie vor die am stärksten vertretene ausländische Gemeinschaft (16 Prozent der Bevölkerung), so Statec. Es folgen Franzosen (7,6 Prozent), Italiener (3,6 Prozent), Belgier (3,4 Prozent) und Deutsche (2,2 Prozent).

(jg/L'essentiel)