Ein Staffelstab geht durch Luxemburg in die ganze Welt

Die erste Ausgabe der weltweit größte Motorrad-Staffelfahrt «Women Riders World Relay» (WRWR) startete am 27. Februar 2019 in Großbritannien. Der hölzerne Staffelstab wird seitdem von Bikerin zu Bikerin weitergegeben – insgesamt ein ganzes Jahr lang, von mehr als 16.700 Fahrerinnen. Am 28. April erreicht der handgefertigte Stab das Großherzogtum – und Ann Kathrine Hansen aus Junglinster übernimmt ihn.

«In meiner Teenagerzeit bin ich viel im Beiwagen mitgefahren. Später waren zunächst die Karriere und die Kinder wichtiger. Vor zwei Jahren habe ich dann aber endlich den Führerschein gemacht. Jetzt sitze ich auf meiner Maschine, sobald das Wetter gut ist», sagt sie.

Vom WRWR hat sie in den Sozialen Netzwerken erfahren. «Eine sehr schöne Veranstaltung. Das zeigt, wie viele Frauen Motorrad fahren. Trotzdem ist es nach wie vor eine Männerdomäne.» In Luxemburg haben sich 42 Frauen für die Staffelfahrt angemeldet. «Nicht alle davon fahren selbst. Es gibt auch viele Beifahrerinnen», erklärt Hansen. Der Stab wird insgesamt 180 Kilometer durch das Großherzogtum gefahren. Von Befort geht es mit einigen Umwegen nach Perl, wo der Stab an der Grenze an eine belgische Fahrerin übergeben wird.

(Marion Mellinger/L'essentiel)