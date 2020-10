12 Prozent der Fälle gehen auf die Schulen zurück

Am Samstagnachmittag gab das Gesundheitsministerium nähere Einzelheiten über die Anzahl der Infektionen im Bildungssektor bekannt. Rückblickend auf die Woche vom 5. bis 11. Oktober stellte das Ministerium fest, dass 12 Prozent der positiven Fälle in Luxemburg auf das Schulsystem entfallen.

Dieser Prozentsatz umfasst sowohl Schüler der Primar- und Sekundarstufe, aber auch Studenten an der Universität und Luxemburger, die im Ausland studieren. Dies würde den Anstieg der Fallzahlen an den belgischen Universitäten von Löwen, Namur und Lüttich erklären, hieß es in der Pressemitteilung weiter.

Seit Beginn des Schuljahres, in der Zeit vom 15. September bis 9. Oktober, wurden im luxemburgischen Schulsystem 93 Fälle von Covid-19 gemeldet.

(Marine Meunier/L'essentiel)