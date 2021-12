Belgische Polizei unterstützt bei Demo in Luxemburg

Am Samstagmittag, 14 Uhr, ist erneut eine Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung geplant. «Ähnliche Maßnahmen wie am vergangenen Wochenende werden umgesetzt», kündigt die Police Grand-Ducale am Donnerstagabend an. Eine Entscheidung, die gemeinsam mit dem Ministerium für Innere Sicherheit und der Stadt Luxemburg getroffen worden sei.

Die Demonstrationszone vom Glacis bis zur Place de l'Europe wird beibehalten. Außerdem stünden Einheiten bereit, «um einzugreifen, wenn die Situation es erfordert. Alle festgestellten Verstöße werden verfolgt, gegebenenfalls auch nach der Demonstration. Wie im Rahmen des Benelux-Vertrags vorgesehen, wird die belgische Bundespolizei Verstärkungen zur Verfügung stellen», so die Polizei.

Die Behörden warnen, dass mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen sei. Wer Zeuge von Auseinandersetzungen, «verdächtigen Handlungen» oder sonstiger Gefahr werde, solle die 113 anzurufen, schreibt die Polizei.

(nm/jw/L'essentiel)