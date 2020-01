Unfall bremst den Feierabendverkehr auf der A1

Der Verkehr in Luxemburg am Donnerstagabend ist wieder einmal schwierig. Vor dem Tunnel Howald auf der A1 in Fahrtrichtung Trier gab es einen Verkehrsunfall. Die rechte Fahrbahn ist derzeit blockiert.

Durch den Unfall hatte sich ein größerer Stau gebildet. Ein Leser von L'essentiel berichtete, dass der Verkehr sich bereits bis zum Gaspericher Kreuz zurückstaute.

(L'essentiel)