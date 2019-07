Das CHL versorgte in 2018 170.272 Patienten

170.272 – So viele Patienten hat das Centre hospitalier de Luxembourg (CHL) im Jahr 2018 betreut, dies entspricht einem Anstieg von 3 Prozent gegenüber 2017. Insgesamt 172.294 Tage stationären Aufenthalt (+1 Prozent) wurden gezählt, so geht es aus dem Jahresbericht 2018 hervor, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Auch die Zahl der ambulanten Fälle ist um 8,4 Prozent gestiegen. Insgesamt wurden demnach 554.670 ambulante Leistungen erbracht.

Um die Versorgung der Patienten zu gewährleisten hat das CHL im Jahr 2018 sein Personal weiter aufgestockt. 2348 Mitarbeiter sind nun am Krankenhaus beschäftigt, gegenüber 2267 in 2017, damit ist das CHL der drittgrößte Arbeitgeber im Land. Insgesamt gibt es 91 verschiedene Berufe am Krankenhaus.

So arbeiten in den 14 Operationssälen rund 54 Chirurgen und 17 Anästhesisten. Sie führten in 2018 14.182 Eingriffe durch, davon 5957 ambulant. 39,6 Prozent der ambulanten Eingriffe wurden an Erwachsenen und 57 Prozent an Kindern durchgeführt.

Neuester Operationsroboter soll Patienten schonen

Vor allem Kinder benötigen die Hilfe des CHL. In 2018 wurden bei pädiatrischen Notfällen 43.493 Patienten versorgt, was fast 120 Patienten pro Tag entspricht. Sieben Prozent bleiben stationär im Krankenhaus und vier Prozent auf einer temporären Aufnahme- und Beobachtungsstation. Insgesamt wurden auf der Kinderstation 18.688 Krankenhaustage registriert.

Das CHL strebt eine kontinuierliche Modernisierung an. Seit 2018 ist das CHL Teil der Joint Commission International (JCI), in der 600 Krankenhäuser weltweit vertreten sind. Um am Ende einer dreijährigen Phase das Label zu erhalten, muss das CHL Schritt halten mit den neuesten Entwicklungen in Forschung und Technik. Als weiteres Moderinisierungselement führt das CHL einen digitalen PET-Scan ein, der als «modernster Scanner der Welt» von der CHL deklariert wird. Der Operationsroboter soll es ermöglichen, minimal-invasive Eingriffe vorzunehmen, die den Patienten so wenig wie möglich belasten sollen.

Rekord in Geburtsklinik

2018 wurde auch das Krebszentrum eröffnet. Dort können Patienten von der ersten Diagnose bis zur Behandlung betreut werden. Im Jahr 2018 waren das 4802 Patienten.

Die im Juni 2015 eingeweihte Entbindungsstation begrüßt weiter mehr Patienten. 2018 wurden 2942 Babys geboren – Rekord für ein Luxemburger Geburtsklinikum (+7,8 Prozent gegenüber 2017). 14.910 Ultraschalluntersuchungen wurden vorgenommen. In der Geburtsklinik werden zudem künstliche Befruchtungen durchgeführt, die 798 Paare in Anspruch nahmen. 676 In-vitro-Fertilisationen wurden vorgenommen.

(jw/L'essentiel)