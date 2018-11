«Ich saß zwei Stunden im Kreisel Irrgärtchen fest»

Nichts ging mehr: Der Verkehr am Kreisel Irrgärtchen an der N2 war am Mittwochabend komplett lahmgelegt. «Zwei Stunden gebraucht, um vom Flughafen nach Sandweiler zu fahren. Wie soll man da nicht die Nerven verlieren?», schreibt ein Leser-Reporter an L'essentiel.

Auch Leserin Agnès steckte gestern Abend im Irrgärtchen fest. «So etwas habe ich noch nie gesehen», schreibt sie in einer E-Mail an die Redaktion. «Ich wollte von Luxemburg-Hamm nach Sandweiler fahren. Auf der Route de Hamm ging es nicht mehr weiter, der Verkehr kam komplett zum Erliegen. Wir kamen nur dann ein paar Meter vorwärts, wenn andere Autofahrer umdrehten. Ich stand ungefähr zwei Stunden im Kreisel im Stau, zwischen 17.15 und 19.15 Uhr. Das alles für eine Strecke von nur 400 Metern. Meine Kinder warteten in der Kindertagesstätte auf mich, die um 18.30 Uhr schloss. Wie soll man sich da organisieren, bei einem solchen Wahnsinn auf den Straßen? Was machen die Behörden dagegen?»

«Länger als von Luxemburg nach Istanbul»

Infrastrukturminister François Bausch reagierte am Mittwochabend auf Twitter: «Es gibt momentan ein Problem wegen der Baustelle am Kreisel Irrgärtchen. Wir arbeiten an einer Lösung, um Busse umzuleiten.» Zuvor hatte ein Nutzer geklagt, dass er drei Stunden lang (!) im Bus von der Stadt nach Sandweiler saß. «Wenn man vom Bahnhof nach Sandweiler länger braucht als von Luxemburg nach Istanbul, dann haben wir ein Problem.»

Ass am Moment en Problem wéinst Chantier Irrgärtchen, schaffen un Léisung fir Bus emzeleeden — Francois Bausch (@fbausch) 14. November 2018

Der Rond-Point Robert Schaffner, so sein offizieller Name, gilt seit Jahren als chronisch überlastet. Abends schieben sich stündlich 4200 Fahrzeuge durch den wichtigen Verkehrsknotenpunkt an der Ausfahrt Hamm. Künftig soll der Rond-Point in einen «Turbo-Kreisel» mit Ampeln und neuen Ausfahrten umgebaut werden. Das soll die «Warteschlangen» vor den Einfahrten verringern: Vom Kirchberg kommend von 500 auf 90 Meter und aus Fahrtrichtung Hamm von mehr als einem Kilometer auf rund 210 Meter. Das Budget für die Umbauarbeiten liegt bei 9,9 Millionen Euro.

