Mehrere Länder schließen Grenzen für Luxemburg

69 neue Corona-Fälle hatte das Gesundheitsministerium am gestrigen Donnerstag gemeldet. Mittlerweile gibt es wieder 532 aktive Fälle, Anfang Juni waren es 24. Der signifikante Anstieg sorgt dafür, dass die europäischen Nachbarn beginnen mit wachsamem Blick auf Luxemburg zu schauen. Einige Länder ergreifen nun die Initiative und setzen das Großherzogtum auf eine schwarze Liste.

So lässt Dänemark ab Samstag keine Luxemburger mehr ins Land. Auch Litauen, Lettland und Estland haben das Großherzogtum als Risikoland eingestuft. Wer einreisen will, muss sich zunächst in dem Land in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Die Messlatte hierfür liegt bei Estland bei 14 Infektionen auf 100.000 Einwohner. Das Großherzogtum hatte diese in den vergangenen 14 Tagen mit 75,1 deutlich gerissen und den zweithöchsten Wert in Europa vorzuweisen, wie unter anderem das Luxemburger Wort berichtete.

Finnland öffnet ab kommenden Montag wieder seine Grenzen für 17 europäische Staaten, nachdem bisher nur Menschen aus Dänemark, Island, Norwegen und den baltischen Staaten Einreise-berechtigt waren. Das Großherzogtum jedoch gehört nicht dazu.

(L'essentiel)