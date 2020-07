Junge Menschen und Frauen sind die Lockdown-​​Verlierer

Mitten in einer Zeit, in der die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Luxemburg wieder steigt, veröffentlicht der Statec eine Studie über die finanziellen Auswirkungen des Lockdowns im Großherzogtum. Die Statistik mag überraschen, denn die Folgen des Lockdowns erscheinen darin weit weniger gravierend als zunächst befürchtet. Demnach konnte der Einkommensrückgang für die Bewohner spürbar «eingedämmt» werden.

Die Statistiker stellen fest, dass «82 Prozent der Einwohner keine Verschlechterung ihres Einkommens erfahren haben». Bei der arbeitenden Bevölkerung fällt dieser Wert leicht auf 77 Prozent, aber andererseits gibt es eine «nicht zu vernachlässigende» Spitze von Einkommensverlusten vor allem bei zwei Bevölkerungsgruppen: den Arbeitslosen und den Studenten. Was die am stärksten betroffenen Wirtschaftszweige betrifft, so liegt die Gestronomie (56 Prozent) vor dem Handel (43 Prozent), der Industrie (42 Prozent) und dem Baugewerbe (39 Prozent). Dies sind alles Sektoren, die von den drastischen Maßnahmen zur Eindämmung hart getroffen wurden.

Im Einklang mit den obigen Ergebnissen sind zwei Altersgruppen von den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie besonders betroffen. Viele junge Menschen im Alter von 18 bis 24 Jahren verloren einfach ihren Arbeitsplatz, während die 45- bis 54-Jährigen aufgrund niedrigerer Löhne oder Gewinne Geld verloren. Die schlechte Nachricht für Frauen in allen Altersgruppen ist, dass mehr Frauen als Männer einen Einkommensrückgang erleiden mussten. In Bezug auf die Methodik wies Statec auch darauf hin, dass diese Studie an einer Stichprobe von 2031 Personen durchgeführt wurde und dass Grenzgänger nicht berücksichtigt wurden.

(fl/L'essentiel)