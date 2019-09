Die eigene Mobilität in Echtzeit planen

«Revolutionär», «einzigartig in dieser Form» so beschrieb Mobilitätsminister François Bausch (Déi Greng), bei der Präsentation die neuen Version von «mobiliteit.lu».

Die App macht es möglich, dass Nutzer in Daten in Echtzeit abrufen können und alle Verkehrsmittel dabei berücksichtigt werden: Bahn, Straßenbahn, Auto, Fahrrad, Fahrgemeinschaft und sogar zu Fuß.

«Wie Google und Apple»

Eine Zugverspätung, Baustellen oder ein Stau? Die Anwendung passt die Routenberechnung an. «Das Ziel war es, wie Google und Apple zu arbeiten. Bündel die verfügbare Daten und stellen sie der Öffentlichkeit zur Verfügung».

Wie funktioniert das in der Praxis? Geben Sie einfach einen Startpunkt, ein Ziel und eine Uhrzeit ein. Die Anwendung berechnet dann alle möglichen Ankunftszeiten entsprechend der gewählten Fahrweise. Der ökologische Fußabdruck und die Kosten jeder Reise werden ebenfalls angegeben.

«Schwierig, Echtzeit-Informationen in der Großregion zu erhalten»

Dreizehn Jahre nach der ersten Version des Portals mobiliteit.lu wird die vom Ministerium gewünschte Anwendung daher ab Donnerstag, mitten in der Mobilitätswoche, verfügbar sein. «Es war ein langer Weg», räumt François Bausch ein, der die wenigen Grenzen des Projekts, insbesondere in geografischer Hinsicht, nicht verschweigt.

«Natürlich kann die Anwendung auch in der Großregion eingesetzt werden. Aber es ist nicht immer möglich, Echtzeitinformationen in den Nachbarländern zu erhalten». Hier steckt also noch einiges an Entwicklungspotenzial drin.

(th/L'essentiel)