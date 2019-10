Dächer der Post werden zur Energiequelle

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Es ist ein perfekter Tag für diese Einweihung», scherzte Claude Turmes, Minister für Energie von Déi Gréng. Denn als die neue Photovoltaikanlage am Freitag auf dem Dach des Post-Verteilerzentrums in Bettemburg präsentiert wurde, goss es in Strömen.

Künftig soll die Anlage 674.000 Kilowattstunden Strom liefern – genug für 170 Haushalte. Installiert hat es die Firma Enovos, die den Zuschlag vom Staat für weitere Projekte dieser Art bekommen hat. Auf diese Art und Weise sollen bald 3400 Haushalte mit Strom versorgt werden. Dafür sind dann 13,9 Megawattstunden notwenig.

«Tragen große Verantwortung für die Umwelt»

Für Claude Turmes ist die Photovoltaik eine besonders interessante Energiequelle, «weil sie bezahlbar ist». Bis 2030 will er die Solarenergieproduktion in Luxemburg auf 100 Megawattstauden pro Jahr steigern. «Das ist unsere Pflicht, denn der Übergang zu erneuerbaren Energien ist zu einer Notwendigkeit geworden», so der Minister. Die Post wollte mit gutem Beispiel vorangehen, «indem wir eine Fläche bereitstellten, die sowieso nicht genutzt wurde», erklärt Geschäftsführer Claude Strasser.

Ziel der Post sei es, in Zukunft CO2-neutral zu wirtschaften. «Dafür müssen wir vor allem unsere Immobilien und unsere Fahrzeugflotte modernisieren. Wir sind das Unternehmen, das die meisten Autos besitzt», sagt Strasser und ergänzt: «Wir haben vor 15 Jahren begonnen, in Elektromobilität zu investieren, sind immer noch auf der Suche nach dem für uns besten Modell. Ein großes Unternehmen wie unseres trägt eine Verantwortung für die Umwelt.»

(Thomas Holzer/L'essentiel)