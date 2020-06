Belval wächst mit großen Zukunftsplänen

Belval boomt immer noch. Die Entwicklungsgesellschaft Agora veröffentlichte am Dienstagmorgen eine «positive» Jahresbilanz für den florierenden Stadtteil. Täglich waren im vergangenen Jahr 18.000 Menschen in den Straßen der Stadt unterwegs, verglichen mit 17.000 im Jahr davor. Dabei ist die Zahl der Einwohner von 3000 auf 3300 um zehn Prozent gestiegen. 10.000 Beschäftigte (8500 Ende 2018) arbeiten im Stadtteil, 5700 Schüler und Studenten bringen jeden Tag Leben nach Belval. Die Zahl der Unternehmen, Geschäfte und Institutionen ist von 200 Ende 2018 auf 250 Ende 2019 gestiegen.

21.000 Quadratmeter Bürofläche sind vermietet, die Leerstandsrate ist derweil auf 4,1 Prozent (-1) gesunken. Ein Ende der Entwicklung ist nicht in Sicht, schließlich sind weitere 8000 Quadratmeter Bürofläche, die sich derzeit noch im Bau befinden, bereits vermietet. In ihrer Bilanz führt Agora alle laufenden Projekte Zone für Zone auf. Die Liste zeigt die Ambitionen Belvals.

Terrasse des Hauts-Fourneaux

Die Gebäude für die Laboratorien I und II im Bereich des Hochofens sind fertiggestellt und werden derzeit eingerichtet. Die LISER- und Forschungseinheiten der Universität werden sich mehr als 35.000 Quadratmeter teilen. Der Omni-Tower neben dem Belval Plaza I wächst 55 Meter in die Höhe und wird ab 2022 Raum für 106 Wohneinheiten bieten. In Kürze wird mit dem Bau des «Icône»-Gebäudes begonnen, in dem auf 18.000 Quadratmetern Büros und Coworking Spaces untergebracht werden sollen.

Wohngebiet Belval Nord

Die Senioren-Residenz «Orchidée» wurde bereits fertiggestellt, außerdem sind zwei Wohngebäude im Bau, bei denen bereits alle Einheiten verkauft sind.

Wohngebiet Belval Süd

Der Entwurf eines Sonderentwicklungsplans wurde der Gemeinde Sanem vorgelegt. Ziel ist es, dieses Gebiet in ein Wohngebiet für Familien zu verwandeln. Darüber hinaus wird von der Gemeinde ein neuer «Kanner-Campus» gebaut. Auf 23.000 Quadratmetern sollen vier Gebäude für Bildungseinrichtungen entstehen, die eine Schule, eine Kinderkrippe, eine Kindertagesstätte, ein Haus für Sonderpädagogik und eine Sporthalle beherbergen sollen.

Square Mile-Viertel

Die Gebäude-Projekte «Naos» und «Rouden Eck» wurden 2019 fertiggestellt. Im ersten finden sich 14.000 Quadratmeter zusätzliche Bürofläche, im zweiten wurde eine Mischung aus Büros, Wohnungen, Hotels und Geschäften untergebracht. Der Gebäudekomplex «Gateway» befindet sich derzeit noch im Bau. Dort sollen Labors, Wohnungen, Geschäfte und Büros untergebracht werden. Mehrere weitere Bauprojekte sind darüberhinaus noch im Gange.

Central Square

Es ist die neue zentrale Achse von Square Miles und das zukünftige Zentrum von Belval, mit «einem qualitativ hochwertigen aktiven Lebensraum». Das Projekt wird schrittweise den derzeitigen provisorischen Parkplatz ersetzen. Der Beginn der Arbeiten ist für 2021 vorgesehen. Auf fast 100.000 Quadratmeter rund um den Platz werden sich Büros, Wohnungen und Geschäfte mischen. «Unser Ziel ist es, an diesem besonderen Standort einen hochwertigen Aufenthaltsort zu schaffen, der die Terrasse des Hauts-Fourneaux durch ein weiteres Zentrum in Belval ergänzt», freut sich Vincent Delwiche, Geschäftsführer von Agora.

Quartier Alzette

Auch bei diesem Stadtviertel überwacht Agora die Vorbereitungsarbeiten. Es werden städtische Szenarien und wirtschaftliche Modelle für den Standort entwickelt. «Agora setzt auf die Entwicklung eines lebendigen, angenehmen und einladenden Stadtviertels für die heutigen und zukünftigen Generationen», heißt es in der Pressemitteilung von Agora.

(jw/L'essentiel)