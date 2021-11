Luxemburg unterzeichnet «Grenzalarmplan»

Frankreich und Luxemburg haben am Dienstag in Straßburg einen «Grenzalarmplan» unterzeichnet, um die Sicherheitskräfte der beiden Länder im Falle von «schwerwiegenden» Ereignissen, wie beispielsweise einem Terroranschlag oder einer nuklearen Bedrohung, besser koordinieren und die Grenze «nahezu dicht» machen zu können. Der Text, der aus zwei Protokollen besteht, wird am 1. Januar in Kraft treten und «mehr Reaktionsfähigkeit und Effizienz» ermöglichen, wie Josiane Chevalier, Präfektin des Départements Grand Est auf einer Pressekonferenz erklärte.

Einen ähnliches Abkommen gibt es seit dem 1. November bereits zwischen der belgischen Provinzen Namur und Luxemburg. Die Texte zielen darauf ab, im Falle eines größeren Sicherheitsereignisses die Polizei-, Gendarmerie- und Zolldienste auf beiden Seiten der Grenzen entlang der Region Grand Est besser zu koordinieren.

Nationale Mittel nicht ausreichend

«In unseren Gebieten kann ein Krimineller schnell die Grenzen überschreiten, um sich in Sicherheit zu bringen. Die nationalen Mittel allein ermöglichen es nicht, alle Verkehrsachsen und -ströme zwischen unseren Ländern zu kontrollieren», erklärte Chevalier. Das System sei das Ergebnis von Überlegungen, die nach den Anschlägen in Frankreich, Belgien und Deutschland in den vergangenen Jahren angestellt worden seien.

Die Police Grand-Ducale werde «effizient mit den französischen Kräften zusammenarbeiten», wenn der Grenzalarmplan ausgelöst werden sollte, erklärte seinerseits Pascal Peters, Zentraldirektor der luxemburgischen Verwaltungspolizei.

(mei/L'essentiel/afp)