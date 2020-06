Bürger gehen gegen WG-​​Verbot auf die Barrikaden

Der Widerstand gegen den neuen allgemeinen Bebauungsplan (PAG) der Stadt Esch/Alzette ist groß. Nicht zuletzt, weil er das Zusammenleben neu regeln soll. Konkret werden mit dem Vorhaben, die «Zunahme von nicht konformen und möblierten Zimmern» zu verhindern auch Wohnformen wie die klassische Wohngemeinschaft ausgeschlossen – in einer Universitätsstadt.

Doch angesichts des Widerstands aus der Bevölkerung gaben die gewählten Vertreter auf einer Pressekonferenz am Dienstag bekannt, dass die für Freitag geplante Abstimmung schließlich verschoben wurde. Verschoben, nicht abgesagt. Zuvor soll demnach ein öffentliches Treffen organisiert werden, um die Bevölkerung zu informieren.

Am Rande der Pressekonferenz demonstrierten mehrere Personen vor dem Rathaus, damit die Stadtverwaltung ihre Position überdenke. Die Bürgerinnen und Bürger hinter der Gruppe «Save co-housing in Esch» sammelten am Rande der Proteste Unterschriften für ihre Petition.

