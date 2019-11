Miss Luxembourg reist nach London

Luxemburgs schönste Frau, Melanie Heynsbroek,ist am frühen Nachmittag am Flughafen Heathrow gelandet. Hier findet am am 14. Dezember die Wahl zur Miss World statt. Schon jetzt bekam sie einen Vorgeschmack, was sie dann erwartet: Sie posiert neben Miss Venezuela, Miss Guadeloupe und Miss Südsudan.

Melanie Heynsbroek ist 19 Jahre alt und im dritten Jahr ihrer Ausbildung zur Sanitäterin am Lycée Technique in Bonneweg. Sie möchte Kinderkrankenschwester werden, sagte sie dem Miss & Mister Luxembourg Komitee in einer Stellungnahme.

(fl/L'essentiel)