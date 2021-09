Unternehmen drängen nicht auf den «CovidCheck»

Die Idee, dass das System «CovidCheck» auch in der Arbeitswelt eingeführt werden könnte, sorgt bei einigen Unternehmen nicht gerade für Begeisterungsstürme. «Wir wollen unsere ungeimpften Mitarbeiter nicht stigmatisieren, indem wir ihnen den Zugang zu bestimmten Bereichen verwehren», erklärt beispielsweise eine Sprecherin von PricewaterhouseCoopers (PwC) . Sie weist darauf hin, dass die derzeitige Gesetzgebung «die angedachte Regelung nicht deckt.»

Die ING-Bank erklärt, dass sie im Moment keinen «CovidCheck» plane. «Wir halten uns strikt an die Hygienemaßnahmen», sagte eine Sprecherin. Arbeitsminister Dan Kersch (LSAP) hat in der vergangenen Woche angedeutet, dass der «CovidCheck» auf Wunsch der Arbeitgeber in den Unternehmen angewendet werden könnte. Auf Nachfrage von L'essentiel erklärt das Ministerium, dass «noch nichts entschieden» sei, was die Einführung neuer gesundheitlicher Einschränkungen am Arbeitsplatz angeht. Die Diskussionen seien noch nicht abgeschlossen. Im nächsten Covid-Gesetz könnte das System auch lediglich empfohlen werden oder nur für bestimmte Gebäude oder bei Sitzungen mit externen Beteiligten gelten.

Einige Unternehmen, wie PwC, tun dies schon: «In einigen Bereichen, zum Beispiel in Veranstaltungsräumen, gilt der CovidCheck bereits», so die Sprecherin. ArcelorMittal, einer der größten Arbeitgeber des Landes, hat das System noch nicht eingesetzt, zieht es aber in Erwägung – vorausgesetzt, es verstößt nicht gegen die Regeln der europäischen Datenschutzverordnung, wie das Unternehmen erklärt. Der Stahlhersteller kann sich vorstellen, dass das System in bestimmten Fällen die Maskenpflicht obsolet macht. «Wenn ein Mitarbeiter den CovidCheck ablehnt, kann er oder sie natürlich im Büro bleiben, aber die Maske aufbehalten», so das Unternehmen.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)