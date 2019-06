Lohnanpassung in Luxemburg rückt näher

In Luxemburg kehrt die Inflation auf ein relativ hohes Niveau zurück. Nach drei Jahren mit weniger als einem Prozent lag sie 2017 bei 1,7 und 2018 bei 1,5 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Verbraucherpreise im Mai um 2,07 Prozent, teilte der Statec am Mittwoch mit.

Der Preis für Erdölprodukte ist nach Berechnungen der Statistiker mit 4,1 Prozent am stärksten gestiegen. Grund: Am 1. Mai sind die Verbrauchsteuern auf Benzin und Diesel erhöht worden. Insgesamt verzeichnete der Bereich Transport innerhalb des letzten Jahres einen Preisanstieg von 1,87 Prozent. Der Sektor Wohnen, Wasser, Strom und Heizen wies ein Plus von 2,84 Prozent auf. Die Preise in Hotels, Cafés und Restaurants sind um 3,02 Prozent gestiegen, die für Lebensmittel um 1,45 Prozent.

Insgesamt muss das Institut ein Wachstum der Preise um 2,5 Prozent gemessen haben, ehe die Gehälter automatisch an die gestiegenen Preise angepasst werden. Es wurde kein neuer Zeitplan vorgelegt, wann der Index fällt. Der Statec hat bisher das vierte Quartal des Jahres anvisiert.

(jg/L'essentiel)