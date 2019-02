Über 30 Prozent weniger Raser im Großherzogtum

Die von der Police Grand-Ducale registrierten sogenannten Hochgeschwindigkeitsdelikte sind in den vergangenen zwei Jahren stark zurückgegangen, das sagen die Zahlen, die von Mobilitätsminister François Bausch am Freitagmorgen veröffentlicht wurden. Zuvor hatten die DP-Abgeordneten André Bauler und Carole Hartmann eine Anfrage zu dem Thema gestellt. So wurden 2016 noch 2400 Fahrer gestoppt, die mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren. Im Jahr 2018 waren es dann nur noch 1508, schreibt der Minister in seiner parlamentarischen Antwort. Dies entspricht einem Rückgang von 37 Prozent.

Drei Bedingungen müssen erfüllt sein, damit die Geschwindigkeitsüberschreitung als «Hochgeschwindigkeitsdelikt» gilt, schreibt die Polizei auf ihrer Website. Die Höchstgeschwindigkeit muss um mindestens 50 Prozent und 20 Stundenkilometer überschritten worden sein – beispielsweise 195 Stundenkilometer statt 130 oder 135 Stundenkilometer statt 90. Der Täter muss ein Wiederholungstäter sein und bereits eine schwere Geschwindigkeitsstraftat begangen haben, und die neue Straftat muss innerhalb von drei Jahren nach der ersten begangen worden sein.

Fahrer, die eine Hochgeschwindigkeitsstraftat begehen, können mit einer Geldstrafe von 500 bis 10.000 Euro und/oder einer Freiheitsstrafe von acht Tagen bis zu drei Jahren bestraft werden.

(JW/L'essentiel)