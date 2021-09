Häftling legt Feuer in seiner Zelle in Schrassig

Am Montagabend hat ein Insasse der Haftanstalt in Schrassig gegen 21.45 Uhr ein Feuer gelegt. «Das Feuer wurde von den anwesenden Gefängnisbeamten entdeckt und gelöscht», erklärt die Gefängnisverwaltung. Der CGDIS war zusammen mit dem Gefängnisdirektor und dem stellvertretenden Direktor der Gefängnisverwaltung vor Ort. Die Kriminalpolizei hat eine Untersuchung eingeleitet.

Der Gefangene wurde in Obhut genommen und «zur Beobachtung» ins Krankenhaus gebracht. Erst im August dieses Jahres hat ein Häftling in Schrassig Feuer in seiner Zelle gelegt.

(L'essentiel)