Der «City Skyliner» kommt im Sommer nach Luxemburg

In den vergangenen Jahren avancierte der «City Skyliner» in Luxemburg-Stadt zu einer beliebten Sommer-Attraktion. Und auch in diesem Jahr wird der mobile Aussichtsturm wieder an der Place de la Constitution aufgestellt. Vom 29. Juni bis zum 18. August bringt der 81 Meter hohe Turm bis zu 60 Fahrgäste gleichzeitig in luftige Höhen – und bietet einen 360-Grad-Ausblick auf die Hauptstadt und das Land. Bei gutem Wetter reicht der Blick bis zu 30 Kilometer weit. Die Fahrten finden täglich zwischen 11 und 22 Uhr statt.

Oben angekommen, berichtet eine Stimme in deutscher und französischer Sprache viel Wissenswertes über die Hauptstadt und ihre Geschichte. «Wir haben die Audiofunktion für diese Saison überarbeitet. Außerdem haben wir die Lichtanlage erneuert, damit sich der Turm auch vernünftig in den Nationalfarben des Großherzogtums präsentieren kann», erklärt Christoph Loosen von der Betreiberfirma im Gespräch mit L'essentiel.

Der «City Skyliner» ist der höchste mobile Aussichtsturm der Welt. Seine Passagiere befördert er in einer verglasten und klimatisierten Aussichtskabine auf 72 Meter Höhe. Wer mitfährt kann in alle Richtungen schauen, die Attraktion dreht sich gegen den Uhrzeigersinn.

