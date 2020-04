Insasse tot in seiner Zelle aufgefunden

Ein Häftling in Schrassig wurde am Sonntag gegen 21.15 Uhr leblos in seiner Zelle gefunden. Wie die Gefängnisverwaltung am Montagmorgen mittteilt, wurde der Mann von Gefängnisbeamten entdeckt. Demnach wurde auch eine Autopsie des Verstorbenen durchführt, heißt es in der Mitteilung weiter, ohne auf die Todesursache näher einzugehen.

«Der Ombudsmann in seiner Eigenschaft als externer Kontrolleur von Orten des Freiheitsentzuges, der stellvertretende Direktor der Gefängnisverwaltung, der Direktor und der stellvertretende Direktor der Haftanstalt waren vor Ort», heißt es in der Mitteilung weiter. Die Familie des Verstorbenen sei informiert worden.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)