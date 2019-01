Auch einen Tag nach der schrecklichen Tat in Wiltz sind in der Rue Grande-Duchesse Charlotte noch immer Blutspuren und weiße Tatort-Markierungen der Polizei zu sehen. Was hier geschah, ist besonders für die Anwohner schwer zu begreifen. Ein 47-jähriger Mann hat am Mittwochnachmittag gegen 15.15 Uhr eine Fußgängergruppe angefahren. Mit Absicht, wie die Staatsanwaltschaft mittlerweile vermutet. Der Autofahrer fuhr insgesamt fünf Personen um. Darunter auch seine Ex-Frau und sein zweijähriges Kind, das die Tat nicht überlebte. Die anderen Personen befinden sich derzeit mit teils schweren Verletzungen im Krankenhaus. Ein zehn Monate altes Kind konnte das Krankenhaus bereits verlassen.

«Ich hörte einen lauten Knall. Als ich dann noch Schreie hörte, wusste ich, dass etwas Schlimmes passiert ist», erklärt eine 40-jährige Anwohnerin im Gespräch mit L’essentiel. «Als ich mit Decken am Tatort eintraf, hielt der Vater sein Kind in den Armen. Die Mutter des Kindes schrie. Das Kind selbst lag bereits im Sterben», erklärt die Frau sichtlich gerührt weiter.

Auch in den umliegenden Cafés ist die schreckliche Tat Mittelpunkt jeden Gesprächs. «Wie kann man so eine Tat begehen? Es ist schrecklich. Die Mutter musste den Tod ihres eigenes Kindes mitansehen», erzählt ein Mann in einer naheliegenden Gaststätte. Nach Informationen von L’essentiel befanden sich der 47-jährige Autofahrer und seine Ex-Frau in einem Sorgerechtsstreit um das gemeinsame zweijährige Kind.

(Gaël Padiou/L'essentiel)