Arbeiter stürzt am Bahnhof vier Meter in die Tiefe

Am Dienstagvormittag gegen 11.15 Uhr kam es in der Hauptstadt an einer Baustelle am Boulevard d'Avranches in der Nähe des neuen Tunnels am Bahnhof zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein Arbeiter stürzte drei bis vier Meter in die Tiefe und erlitt schwere Verletzungen.

Eine dabei umgekippte Verschalungsplatte versperrte den Zugang zur Baustelle vollständig. Damit die Rettungsdienste das Unfallopfer erreichen konnten, musste der Zugverkehr der Linien 10 (Luxemburg-Troisvierges) und 30 (Luxemburg-Wasserbillig) für mehrere Minuten unterbrochen werden. Es kam zu erheblichen Verzögerungen im Schienenverkehr.

(L'essentiel)