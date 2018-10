Polizei warnt vor neuer Briefpost-​​Betrugsmasche

In den letzten Tagen wurde der Police Grand-Ducale eine neue Art von Betrug per Post gemeldet. Die Briefe sind im Layout einer französischen öffentlichen Verwaltung gehalten und werden mit einer Zahlungsaufforderung an die Empfänger versandt. In dem Schreiben wird eine Telefonnummer mit angegeben, welche jedoch nur für ein paar Tage aktiv ist. Nach einer bestimmten Zeitspanne ist sie nicht mehr erreichbar.

Die Absicht hinter der Betrugsmasche ist, dass die Empfänger besagte Telefonnummer anrufen, wo sie in dieWarteschleife eines kostenpflichtigen Telefondienstes umgeleitet werden. Allen Empfängern der Briefe wird geraten, die Telefonnummer auf keinen Fall anzurufen. Alle bereits Geschädigten sollen sich an die Polizei wenden.

(L'essentiel)