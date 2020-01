Bettel erhält brisanten Bericht über den Hof

Der Waringo-Bericht liegt auf dem Schreibtisch des Premierministers, wie RTL berichtet. Die Untersuchung war im vergangenen Sommer von Bettel in Auftrag gegeben worden, der eine Prüfung der Personal- und Finanzverwaltung des Großherzoglichen Hofes wünschte. Zuvor hatte ein Artikel im Reporter über die vielen Kündigungen von Mitarbeitern für Aufsehen gesorgt.

Der Bericht, der sich nun in den Händen von Xavier Bettel befindet, könnte am Wochenende dem Großherzog und anschließend der Chamber vorgelegt werden. Der Text wird daher auch veröffentlicht. Es ist noch nicht bekannt, welche Maßnahmen in diesem Zusammenhang ergriffen werden sollen.

Gerüchte ließen vergangene Woche vermuten, dass der Bericht brisante Inhalte enthalten könnte, die sich auf die Großherzogin Maria Teresa beziehen. Sogar die Möglichkeit der Abdankung von Großherzog Henri wurde nach Angaben der Luxemburger Wochenzeitung Land erwähnt, welche Quellen innerhalb des Palastes zitierte.

