Haas Kourosh wird seinen Besuch im Centre de Rétention wohl nicht so schnell vergessen. Am Freitag wollte der 49-Jährige Iraner dort einen Freund besuchen. Kourosh, der früher Chefredakteur bei der Zeitung Liberté im Iran war, lebt seit 19 Jahren in Luxemburg. Sein Freund, ebenfalls aus dem Iran, wurde vor ein paar Tagen verhaftet, weil seine Aufenthaltserlaubnis nicht verlängert worden war.

Bei seiner Ankunft wurde Kourosh von einem Wächter in Empfang genommen, der ihn zum Sicherheitstor begleitete: «Es ist wie am Flughafen. Ich musste meine Schuhe und meinen Gürtel ausziehen, also erstmal nichts Ungewöhnliches.»

«Beleidigung» der Würde

Eine zweite Wache brachte ihn dann von dort aus «in einen knapp zwei Quadratmeter großen Raum» und bat ihn dort, sich auszuziehen. «Er wollte meine Unterwäsche kontrollieren, und dann sagte ich: Aufhören. Ich fühlte mich in meiner Würde beleidigt», sagt der ehemalige Journalist. Er entschied sich dazu, seinen Besuch abzubrechen.

Das Außenministerium bestätigt den Vorfall und sagt, dass die Wache «normal und legal» gehandelt habe. Mit Ausnahme von Anwälten und Ärzten können Besucher sowie deren Habseligkeiten und Taschen durchsucht werden, bevor sie Zugang zur Einrichtung erhalten, heißt es im dazugehörigen Gesetzestext.

Was die Leibesvisitation betrifft, müsse diese «unter Achtung der Menschenwürde» durchgeführt werden. «Ich akzeptiere die Durchsuchung», sagt Kourosh, «aber nicht die demütigenden Bedingungen, unter der sie durchgeführt werden sollte».

(Gaël Padiou/L'essentiel)