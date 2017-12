So viel bezahlt der Staat für die soziale Sicherheit

Die luxemburgisches Sozialversicherungen haben das Jahr 2016 im grünen Bereich abgeschlossen. Einnahme in Höhe von 13,2 Milliarden Euro (+4,7 Prozent im Vergleich zu 2015) standen Ausgaben von 11,7 Milliarden Euro (+1 Prozent) gegenüber. Das geht aus dem Bericht der Generalinspektion der Sozialversicherung (IGSS) hervor, der am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Im Einzelnen trug der Staat 49,8 Prozent der Mittel. Die Versicherten bezahlten 23,3 Prozent davon. Nicht-öffentliche Arbeitgeber hatten einen Anteil von 19,8 Prozent. Die restlichen 7,1 Prozent stammen aus anderen Quellen.

Pensionskasse weiter voll

Den größten Teil des Kuchens bei den Ausgaben machen die Rentenzahlungen aus. 39,5 Prozent flossen an 170.618 Rentner (+3,6 Prozent). Die durchschnittliche Rente lag bei 1793,52 Euro. Zusätzlich gibt es noch die «Migrationsrente». Das heißt, der Begünstigte hat sowohl in Luxemburg wie auch im Ausland gearbeitet und bekommt somit einen Teil von beiden Ländern. Im Großherzogtum liegt diese im Schnitt bei 1091 Euro. Die Rente für eine Karriere einzig in Luxemburg liegt im Schnitt bei 2649 Euro. Insgesamt hat die Pensionskasse im Jahr 2016 damit 4,15 Milliarden an Rentner bezahlt.

Ein Zahl gibt jedoch zu bedenken: 2016 zahlten 407.891 (+3 Prozent) Menschen in die Kasse ein. Jedoch ist diese Zahl nicht so angestiegen wie die Zahl der Versicherten. Auf einen Rentner kamen noch 2,4 Arbeiter. Von den anderen Sozialversicherungsausgaben entfielen 24,6 Prozent auf das Gesundheitswesen, 15,4 Prozent auf Familienleistungen und 10,7 Prozent auf Hilfe für Menschen mit Behinderung.

Über 800.000 profitieren davon

Erfreulich ist der Rückgang der Arbeitslosigkeit auf 5,8 Prozent. Die verschiedenen Hilfen für die Arbeitssuchenden beliefen sich auf 3,9 Prozent der Ausgaben.

Insgesamt profitierten 813.124 Menschen von dem sozialen Schutz. 66 Prozent davon sind in Luxemburg ansässig, 34 Prozent wohnen im Ausland.

(jw/L'essentiel)