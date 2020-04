Staat zahlt Firmen die Umstellung der Produktion

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie steigt auch in Luxmeburg die Nachfrage nach medizinischer Schutzausrüstung immer weiter an. Um dem wachsenden Bedarf an Schutzmasken und Desinfektionsmitteln gerecht zu werden, hat die Regierung beschlossen, Unternehmen zu unterstützen, die ihre Produktionslinien neu ausrichten, um diese lebenswichtigen Güter während einer Gesundheitskrise herzustellen.

Der Staat übernimmt die Kosten der Neuausrichtung der Produktion komplett. Die Gewährung dieser Finanzhilfe ist auf die Zeit der Gesundheitskrise beschränkt. Interessierte Firmen werden gebeten, sich an die Generaldirektion für kleine und mittlere Unternehmen zu wenden (Telefon: 2477-4705; E-Mail: info.aide.pme@eco.etat.lu). Außerdem werden kleine und mittlere Unternehmen bezuschusst, die in ihr System zu Telearbeit investieren.

Der Minister für den Mittelstand, Lex Delles, erklärte, dass «in diesen schwierigen Zeiten Bürger und Unternehmen Solidarität zeigen müssen. Diese Zuschüsse sollen die Unternehmen ermutigen, ihre Produktionskette im Interesse unserer Gesellschaft umzugestalten. Nur wenn wir zusammenarbeiten und zusammenhalten, werden wir diese Krise überwinden.»

(L'essentiel)