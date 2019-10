Feueralarm beim Besuch des Königspaares

Le roi et la Reine évacués d’un centre de congrès de Luxembourg à cause d’une alerte incendie ! #belux2019 ⁦ @MonarchieBe ⁩ pic.twitter.com/uCzpTgC3NS

Es war nur ein falscher Feueralarm, aber der Schreck hat gesessen! Der Robert Krieps-Saal der Abtei Neumünster musste an diesem Mittwoch gegen 15.15 Uhr in Anwesenheit des belgischen Königspaares und Großherzogs evakuiert werden.

Ein Foto und ein Video wurden von Pierre De Vuyst, Journalist beim Soir Magazine, auf Twitter veröffentlicht.

Au Luxembourg, le Roi et la Reine évacués d’un symposium après une alerte incendie... en plein discours d’Elio Di Rupo. Mais c’était une fausse alerte ! Les participants ont rapidement pu reprendre place et Elio Di Rupo a pu recommencer... non sans humour! #belux2019 pic.twitter.com/GcLDSCEGOQ