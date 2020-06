Luxemburger Badeseen sind «ausgezeichnet»

Nach dem neuesten Report für 2019 der Europäischen Umweltagentur (EEA) sind zwölf Badegewässer in Luxemburg von «ausgezeichneter Qualität».

Dabei handelt es sich um die Badeplätze am Weiswampacher See (2), am Obersauer Stausee (6) und an den Baggerweihern in Remerschen (4). Fünf weitere Badestellen in Luxemburg wurden aufgrund unzureichender Wasserproben nicht klassifiziert.

Die Agentur stellt auch festn dass die Qualität der Badegewässer in ganz Europa «nach wie vor hoch» sei. An 95 Prozent der Badestellen seien die Mindeststandards für die Wasserqualität eingehalten worden, 85 Prozent seien von ausgezeichneter Qualität.

Près de 85% des sites de baignade européens sont d'excellente qualité. ️



Au Luxembourg ????????, 12 des 17 sites contrôlés en 2019 sont d’excellente qualité et 5 n’ont pas encore été classés → https://t.co/0EF2LPlVez pic.twitter.com/qWEidkjpPU — EU zu Lëtzebuerg (@UE_Luxembourg) June 8, 2020

