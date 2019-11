Atemphysiotherapie für Kinder bleibt umstritten

Es ist ein umstrittenes Thema: Die Atemphysiotherapie. In den vergangenen Tagen wies die französische Behörde für Gesundheitsfragen (Haute Autorité de Santé - HAS) darauf hin, dass Atemphysiotherapie in der Behandlung von Bronchiolitis nicht immer angemessen sei. Gemäß der HAS würden Hausärzte besonders für Kleinkinder und Babys zu oft und systematisch Atemphysiotherapie verschreiben, um die Atemwege von Schleim zu befreien. Eine Debatte, die schon lange geführt wird und die Françoise Schlesser, die seit 1988 in der Kinderklinik des CHL als Physiotherapeutin tätig ist, gut kennt.

Die Therapeutin gibt zwar zu, dass diese Technik nie wissenschaftlich belegt wurde, aber viele Vorteile aufweise. «Es wurde nie behauptet, das Atemphysiotherapie eine Krankheit heilen kann. Sie kann jedoch den Zustand eines Patienten wesentlich verbessern. Dadurch wird ein sofortiges Ergebnis erzielt, das keiner wiederlegen kann», bestätigt Patrick Obertin, Präsident der Luxemburger Vereinigung der Physiotherapeuten (ALK), der noch einen Schritt weiter geht. Die Verschreibung von Atemphysiotherapie zur Bekämpfung einer Bronchiolitis ermögliche eine tägliche Nachsorge des Kindes, was bei einem Kinderarzt unmöglich sei. Dies vermeide zusätzlichen Infektionen. Außerdem könne man immer noch auf andere Mitteln zurückgreifen, sollte sich der Zustand verschlimmern, meint Obertin.

«Masseneinweisungen ins Krankenhaus vermeiden»

Für Eltern ist Atemtherapie oft traumatisierend. Laut Sarah Aubry, Physiotherapeutin für Kinder in Differdingen, gebe es jedoch «verschiedene Techniken», um Babys zu behandeln. Sie betrachtet zum Beispiel die Clapping-Methode als überflüssig, hält andere Methoden aber für wirksam.

Aubry befürchtet, dass durch die in Frankreich neu eingeführten Direktiven, Atemphysiotherapie weiterhin von Eltern in Frage gestellt wird. «Physiotherapie spielt eine sehr wichtige Rolle und verhindert die Verschlechterung von Symptomen und Masseneinweisungen ins Krankenhaus», sagt sie.

Bronchiolitis ist eine häufige Atemwegserkrankung, die im Rahmen viraler Infekte auftreten kann und Husten und Atembeschwerden auslöst. Sie betrifft insgesamt 30 Prozent der Kinder unter 24 Monaten. Wenn die Krankheit unbehandelt bleibt, kann sie ernsthafte Folgen haben. In Luxemburg gibt es jährlich zahlreiche Fälle. «Ab November, Dezember tauchen die ersten Fälle auf und diese können sich bis zum Sommer ziehen. In dieser Zeit werden täglich bis zu zehn Kinder in der Kinderklinik behandelt», sagt Schlesser.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)