Die CFL beförderten 25 Millionen Fahrgäste

Die CFL erreichten 2019 einen Fahrgast-Rekord von 25 Millionen (7,3 Prozent mehr als 2018), wie das Unternehmen am Montag bei der Präsentation der Finanzergebnisse mitteilte. Die Linie 60 (Luxemburg-Esch-Rodange) sei demnach mit 7,6 Millionen Fahrgästen am stärksten frequentiert, gefolgt von der Linie 10 (Luxemburg-Troisvierges-Gouvy) mit 5,9 Millionen und der Linie 90 (Luxemburg-Metz) mit 4,5 Millionen Fahrgästen. Der höchste Anstieg der Passagierzahlen sei auf der Linie 50 (Luxemburg-Arlon-Brüssel) mit 21,69 Prozent verzeichnet worden.

Die Pünktlichkeit hat sich verbessert und liegt nun bei 90 Prozent und das «trotz eines sehr gut ausgelasteten Schienennetzes», betont Generaldirektor Marc Wengler. Der Anteil der vollständig ausgefallenen Züge sei jedoch von 1,9 auf 2,3 Prozent angestiegen, was insbesondere auf die mangelnde Verfügbarkeit von Zügen und den Streik bei der SNCF am Jahresende zurückzuführen sei.

Auf der finanziellen Seite schloss die CFL-Gruppe das Jahr 2019 nach eigenen Angaben mit einem Nettoergebnis von 17,8 Millionen Euro (7,8 Millionen Euro mehr als 2018) und einer Umsatzsteigerung von zwei Prozent ab. «Dieses ausgezeichnete Ergebnis wurde dank des Engagements aller Mitarbeiter der Gruppe erzielt», sagte Jeannot Waringo, Vorsitzender des Verwaltungsrats. Auch das Frachtgeschäft laufe mit einer Umsatzsteigerung von 2,5 Prozent und einem Plus von 1,3 Millionen Euro gut.

Herausforderungen im Jahr 2020

Das Jahr 2019 stand für die CFL-Gruppe auch im Zeichen der Inbetriebnahme von drei großen Infrastrukturprojekten: das neue Pulvermühle-Viadukt, die zweigleisige Strecke Luxemburg-Sandweiler/Contern sowie der neue Bahnsteig und das elfte Gleis am Bahnhof in der Hauptstadt. Demnach hat der Staat 245,8 Millionen Euro in die Eisenbahninfrastruktur investiert.

Die Arbeiten am Hauptbahnhof sind derzeit noch im Gange, ebenso wie die Arbeiten am neuen Abschnitt Luxemburg-Bettemburg. Die Installation von WiFi an den verkehrsreichsten Bahnhöfen und Haltestellen im Land werde fortgesetzt. Das Jahr 2020 stelle die CFL mit der Einführung des kostenlosen ÖPNV und der unvorhersehbaren Corona-Krise vor große Herausforderungen. Denn zwischenzeitlich sei die Zahl der Fahrgäste unter die fünf-Prozent-Marke gesunken und auch der Transport bestimmter Güter sei für mehrere Wochen ausgefallen.

