Kontaktloses Bezahlen setzt sich durch

Seit der Einführung im Jahr 2016 ist die kontaktlose Bezahlfunktion auf dem Vormarsch. Da 93 Prozent der Zahlungsterminals über die Technologie verfügen und 100 Prozent der angepassten Karten akzeptieren, sind die Grundlagen vorhanden, sagt Mastercard.

Nach den Daten des Unternehmens für Zahlungssysteme waren 37 Prozent der Transaktionen im Jahr 2019 kontaktlos und haben sich damit im Laufe eines Jahres fast verdoppelt. «Die Abdeckung ist hervorragend, wir werden sehr schnell über 50 Prozent liegen, was der höchste Durchschnitt in Europa ist», sagt Henri Dewaerheijd, Country Manager bei MasterCard Belgien und Luxemburg.

Was die Nutzung betrifft, so werden 25 Prozent der kontaktlosen Transaktionen in Supermärkten, 24 Prozent in Restaurants und 14 Prozent in lokalen Geschäften durchgeführt. Laut Henri Dewaerheijd gibt es aber noch «Mythen» zu bekämpfen. Die Sicherheit steht bei den Anliegen von Verbrauchern an erster Stelle. Ein Betrüger könnte beispielsweise kleine Geldbeträge direkt stehlen, indem er mit einem Terminal die Karten in der Brieftasche ausliest. «Technisch gesehen ist es möglich. Aber um ein Terminal zu haben, muss man sich identifizieren. Transaktionen werden verfolgt und der Betrüger dürfte zu 100 Prozent erwischt werden. Die Risiken sind im Verhältnis zum potenziellen Nutzen zu hoch», beruhigt Henri Dewaerheijd.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)