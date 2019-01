Neues Gesetz soll Polizeiarbeit erleichtern

Artikel per Mail weiterempfehlen

Vertreter der Justiz-Kommission und der Police Grand-Ducale haben sich am Mittwochmorgen mit Mitgliedern der Justizbehörde getroffen, um über das Thema Leibesvisitationen im öffentlichen Raum, aber auch an Flughäfen, Fußballstadien und Nachtclubs, zu diskutieren. Ziel ist es, einen neuen Gesetzesentwurf für die Körperdurchsuchungen auf den Weg zu bringen.

Durchsuchungen sind theoretisch frewillig. Allerdings, wer eine Durchsuchung verweigert, kommt unter Umständen einfach nicht in das Gebäude, das er besuchen will. «Das Ziel des neuen Gesetzentwurfes ist die Wahrung der Menschenwürde, aber auch die Möglichkeit, dass die Polizeibeamten vor Ort ihre Arbeit verrichten können», erklärt der Berichterstatter Charles Margue (Déi Gréng).

Eine erste Version des Entwurfes war bereits auf Kritik gestoßen und musste neu ausgearbeitet werden, «um die formalen Einwände des Staatsrates zu beseitigen», so der Abgeordnete. Besonders problematisch seien präventive und gerichtlich angeordnete Durchsuchungen. In welchen Fällen darf ein Polizeibeamter beispielsweise eine «normale» Durchsuchung vornehmen, wann eine Ganzkörperdurchsuchung ohne Kleidung. In welchen Fällen ist eine ärztliche Untersuchung der Geschlechtsteile erlaubt?

(Patrick Théry/L'essentiel)