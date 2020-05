Luxair macht seine Flotte fit gegen das Coronavirus

Luxair hat am vergangenen Freitag den Termin für die Wiederaufnahme des Flugbetriebs vom 30. Mai auf den 1. Juni geschoben. Dann soll die Flotte der luxemburgischen Airline wieder zu ersten Flügen abheben, der Reiseveranstalter Luxairtours will am 13. Juni mit Urlaubsflügen folgen.

Die luxemburgische Fluggesellschaft veröffentlichte am Dienstag die Sicherheitsmaßnahmen, die den Neustart in der Corona-Krise begleiten werden. Wie die Besatzung müssen Passagiere ab 6 Jahren eine Maske oder einen Mundschutz wie ein Halstuch oder einen Schal tragen. An Bord erhalten die Passagiere Desinfektionsmittel und ein Desinfektionstuch.

Um Social Distancing zu gewährleisten, wird das Ein- und Aussteigen «in kleinen Gruppen, sowohl am Gate als auch beim Boarden» erfolgen. Der Zugang zum Flugzeug wird über den vorderen Zugang geregelt, «vorzugsweise über eine Gangway». Der Einsatz von Shuttle-Bussen soll so weit wie möglich eingeschränkt werden. «Die meisten unserer Flüge werden zu Beginn nicht voll ausgelastet sein, was Social Distancing ohne Probleme ermöglicht», erklärt Luxair. Bei hoher Auslastung «werden die Besatzungen ihr Bestes tun, um die Verteilung der Fluggäste zu gewährleisten».

Das Handgepäck wird auf Laptops, Handtaschen, Medikamente oder Babyartikel beschränkt sein. Der Rest geht beim Check-in in den Frachtraum oder wird am Eingang des Flugzeugs eingesammelt. Auch der Bordservice wird an die neue Situation angepasst, einschließlich der vorübergehenden Aussetzung des Verkaufs an Bord.

(fl/L'essentiel)