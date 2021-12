Hauptstadt beendet 5-​​Euro-​​Tests

Ein Antigen-Test für fünf Euro gehört bald auch in der Hauptstadt der Vergangenheit an. Die Stadt Luxemburg kündigte am Donnerstag in einer Pressemitteilung das Ende der Gutscheine an, mit denen man für nur fünf Euro einen zertifizierten Antigen-Schnelltest durchführen kann. Die Gültigkeit der bereits abgeholten Gutscheine endet am Freitag, den 31. Dezember. Dementsprechend werden die letzten Gutscheine an diesem Freitag ausgegeben, und können nur noch am selben Tag eingelöst werden.

Wer sich testen lassen möchte, kann weiterhin in eines der vierzehn Testzentren der Stadt gehen, muss dafür aber 15 Euro pro Antigen-Test bezahlen. Die Maßnahme, die dem Hotel- und Gaststättengewerbe helfen sollte, wurde kritisiert, weil sie mitten in der Welle den Ungeimpften eine Art Atempause verschaffe. Am 1. November hatte die Stadt den Preis von fünf Euro anstelle der kostenlosen Gutscheine festgelegt.

Die Tests bleiben für alle Bürgerinnen und Bürger, ob geimpft oder nicht, kostenpflichtig. Nur Personen mit einem Rezept, das von einem Arzt aufgrund von Symptomen oder von den Gesundheitsbehörden im Rahmen der Überwachung von Kontaktfällen ausgestellt wurde, können kostenlose Tests in Anspruch nehmen.

(L'essentiel)