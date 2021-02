Gastronomen kündigen «große Demonstration» an

Es wird «die größte Gastronomen-Demonstration seit Beginn der Krise» sein, kündigt ein Mitglied des Kollektivs Don't forget us an, das die von Clément Elie organisierte Veranstaltung unterstützt. Treffpunkt ist am Donnerstag um 15.30 Uhr auf der Place d'Armes in Luxemburg-Stadt. Jeder sei eingeladen, sich mit seinen Mitarbeitern anzuschließen, «das sind potenziell mehr als tausend Leute», rechnet der Gastronom vor. Bisher fanden die Demos immer samstags statt, etwa 300 Menschen haben sich hier jeweils solidarisch gezeigt.

Es ginge nicht darum, «die sofortige Wiedereröffnung der Einrichtungen einzufordern, denn wir wissen, dass das kompliziert ist. Aber wir wollen, dass – zusätzlich zu den Beihilfen im November – 100 Prozent der Kosten vom Staat übernommen werden». Der Restaurantbesitzer erklärt unterdessen, dass sein Laden weiterhin «15.000 bis 20.000 Euro pro Monat wegen der Schließung» verliert.

Die Veranstaltung wurde ordnungsgemäß angekündigt und genehmigt. Die großherzogliche Polizei bestätigt, dass sie keine Ausartungen erwartet: «Bisher ist die Gruppe nicht negativ aufgefallen und hat sich an die Maßnahmen gehalten. Auch die Maskenpflicht wurde eingehalten», heißt es seitens einer Polizeisprecherin.

(jg/L'essentiel)