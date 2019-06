«CoPilote»-​​App: Zu wenige steigen ein

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Wenn sich erstmal zwei Mitfahrer gefunden haben, brauchen sie die Mitfahr-App nicht mehr», erklärt Dany Frank, Sprecherin des Ministeriums für Mobilität und öffentliche Arbeiten, und spricht damit ein Problem an.

Im Mai 2018 lancierte das Ministerium die Plattform CoPilote. Zum Start hieß es damals, «ausgezeichnet angelaufen». «Im Sommer 2018 hatten wir 3500 Mitglieder und 1500 Fahrten pro Tag", sagt Dany Frank.

Zahl der Fahrten hat abgenommen

Inzwischen ist der Betrieb beietwas abgeflaut: «Auch, wenn die Zahl der Mitglieder insgesamt zugenommen hat – wir können heute mit 4600 Registrierten zufrieden sein – ist die Zahl der tatsächlichen Fahrten deutlich gesunken. Sie liegt jetzt bei 433 pro Tag.» Vonseiten des Ministeriums erkläre man sich diese Entwicklung damit, dass einige Mitfahrer inzwischen unter sich ausmachten, wann eine Fahrt stattfinden soll. Dafür brauche es keine App mehr. Das Ministerium räumt aber auch ein, dass die Infrastruktur des Landes »noch nicht gut genug für Fahrgemeinschaften geeignet ist».

Mit dem Seitenstreifen soll es bergauf gehen

Doch es gibt Hoffnung: Einfach auf den Seitenstreifen ausweichen und am Stau vorbeiziehen, so sieht es das neue Projekt vor, das eine Ausweichspur für Fahrgemeinschaften auf der A6 und später auf der A1 und anderen Autobahnen einrichten will. «Sobald dies geschehen ist, sind wir zuversichtlich, dass wir der CoPilote"-App wieder neues Leben einhauchen können», ist sich Dany Frank sicher.

«Darüberhinaus kooperieren wir gerade mit Unternehmen, die daran interessiert sind, ihren Mitarbeitern das Konzept der Fahrgemeinschaft schmackhaft zu machen, zum Beispiel durch Anreize wie der Bereitstellung spezieller Parkplätze.» Derzeit seien siebzehn Unternehmen beteiligt, darunter einige der größeren Arbeitgeber.

(sg/L'essentiel)