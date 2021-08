Das medizinische Zentrum hat eine neue Adresse

Gesundheitsministerin Paulette Lenert hat am Donnerstag das medizinische Zentrum im Val Fleuri 23, zwischen dem CHL und dem Rollingergrund, eingeweiht. Es soll am 2. September eröffnet werden und das bisherige Zentrum im Bahnhofsviertel ersetzen.

Die medizinischen Zentren nehmen Patienten nachts und an Wochenenden nach Vereinbarung auf. Kranke Menschen können unter der Nummer 20 333 111 einen Termin vereinbaren, nach Mitternacht unter 112. Das bisherige Zentrum in der Rue Michel Welter 59 im Bahnhofsviertel bleibt bis zur Eröffnung des neuen in Betrieb.

«Mit der Pandemie wurde uns schnell klar, dass die bestehenden medizinischen Zentren nicht mehr geeignet sind», erklärt Paulette Lenert. Zu klein, nicht modern genug – die 2010 eröffneten Standorte brauchten ein Facelifting. Das medizinische Zentrum Val Fleuri bietet ein Patientensortiersystem, drei Sprechzimmer und einen Ruhebereich für Ärzte, die hier übernachten und unter besseren Bedingungen arbeiten können. Im Falle einer Pandemie ist im neuen Gebäude mit seiner modernen Ausstattung eine klare Trennung infizierter Patienten von den übrigen möglich.

Fünf Millionen Euro für die Renovierung

Die drei medizinischen Zentren gewährleisten die Kontinuität der Primärversorgung in der Nacht und an den Wochenenden. Kranke können sich wochentags ab 19 Uhr und an Wochenenden und Feiertagen ab 7 Uhr morgens dorthin begeben. Die Idee hinter ihrer Gründung war, die Notdienste der Krankenhäuser zu entlasten. «Sie werden genutzt. Die Menschen, die sie nutzen, sind zufrieden, aber ich habe den Eindruck, dass noch Luft nach oben ist», sagt Paulette Lenert.

Zumal der neue Standort mit seinen 700 m2 Fläche und seiner größeren Kapazität mehr Patienten aufnehmen kann. Das medizinische Zentrum Süd wird ebenfalls im September nach Belval umziehen. Beim medizinischen Zentrum im Norden wird es noch etwas dauern, aber ein Standort ist auf dem ehemaligen Gelände der Heintz van Landewyck-Fabrik an der Avenue des Alliés bereits gefunden. Im Januar nannte das Gesundheitsministerium ein Budget von fünf Millionen Euro für die Renovierung der Gebäude, in denen die medizinischen Zentren untergebracht werden.

