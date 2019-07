Luxemburger Film wird in New York ausgezeichnet

Artikel per Mail weiterempfehlen

Zuvor war sein Kurzfilm «Fils» bei den Filmfestspielen in Cannes gezeigt worden. Das neue Werk des luxemburgischen Filmemachers Cyrus Neshvad «Portraitiste» wurde nun in New York ausgezeichnet. Der Film gewann den Publikumspreis der Kategorie Kurzfilm beim« Stony Brook Film Festival», das gerade zu Ende gegangen ist.

Es ist nicht das erste Mal, dass «Portraitiste» Aufmerksamkeit auf sich zieht. Der Film wurde für das «LA Short Film Festiva»l ausgewählt und vom Filmemacher Oliver Stone beim «Taormina Film Festival» als «Juwel» bezeichnet. Der Kurzfilm erzählt die Geschichte eines Großvaters und seiner sterbenden Enkelin, die in der Kunst einen Weg finden, sich zu begegnen.

(L'essentiel)