Luxemburger ohne Strom für eine Stunde

In der Hauptstadt gingen am Montagabend in einigen Straßenzügen das Licht aus. Betroffen waren Bewohner in Merl und Belair, gegen 21 Uhr seien sie plötzlich ohne Strom gewesen, berichtet uns eine betroffene Leserin. Auf Nachfrage bei Creos bestätigte ein Unternehmenssprecher gegenüber L'essentiel den Vorfall. Demnach seien 56 Haushalte davon betroffen gewesen.

Der Fehler habe «zwei Creos-Stationen» betroffen, erläuterte der Unternehmenssprecher. Der Ausfall sei durch einen Materialfehler verursacht, heißt es von Seiten des Unternehmen. Die Techniker von Creos fuhren zu den Stationen und konnten binnen «etwa einer Stunde» das Problem vollständig lösten.

«Plötzlich standen wir im Dunkeln», erklärt eine Leserin, die an der Route d' Arlon lebt. Als sie den Stromzähler der Wohnanlage überprüfen wollte, traf sie auf ihre Nachbarn, die das gleiche Problem hatten. Sie rief die Notfallnummer der Gemeinde an, die daraufhin Creos informierte. Nach etwa einer halben Stunde sei der Strom wieder da gewesen, berichtet die Leserin.

(L'essentiel)