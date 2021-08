Häftling zündet eigene Zelle in Schrassig an

Ein Häftling setzte am Mittwoch gegen 17.30 Uhr in seiner Zelle in der Justizvollzugsanstalt Schrassig in Brand. Weil er mit dem Rauch in Kontakt kam, wurde er ins Krankenhaus gebracht, wie die Gefängnisverwaltung am Mittwoch mitteilt.

Das Feuer wurde von Vollzugsbeamten entdeckt. Insgesamt wurden neun Beamte durch den CGDIS zur ärztlichen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Spurensicherung der Kriminalpolizei untersucht derzeit die genaue Brandursache.

(L'essentiel)