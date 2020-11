Dylan Thiry erlebt unvergesslichen Geburtstag

Zurück im Großherzogtum wollte Dylan Thiry am Montagabend mit seiner Familie und seinen Freunden seinen Geburtstag feiern. Doch der Abend des 26-jährigen luxemburgischen Reality-TV-Kandidaten ist auf dem Polizeirevier geendet.

Es begann alles gut am frühen Abend, als der Mann, der durch die Reality-Game-Show «Koh-Lanta» bekannt wurde, sich mit Freunden in einer Bar traf. Entspannte Atmosphäre, gute Stimmung und dem Anlass entsprechend: Kuchen. Es war kurz nach 23 Uhr, als die großherzogliche Polizei Dylan am Steuer eines Sportwagens kontrollierte.

«Ich bin kein Bandit, aber ich war mit 75 statt 50 Stundenkilometern unterwegs», sagt Dylan Thiry, «die Reifen hatten nicht genug Profil und es war 15 Minuten nach der Ausgangssperre. Eine kleine Party für 600 Euro! Es war der Jahrestag des luxemburgischen Staates. Hey Leute, so verarscht, wurde ich noch nie», erzählt Thiry auf seiner Instagram-Story. Eine ziemlich salzige Rechnung und ein Auto auf dem Abschlepphof: Der Luxemburger wird diese Geburtstagsfeier wohl sicher nicht vergessen.

