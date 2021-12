Gewerkschaften nach Tripartite-​​Runde enttäuscht

Am gestrigen Montag fand die zweite Sitzung des Koordinationskomitees der Tripatite seit Beginn der Corona-Krise statt. Die drei großen Gewerkschaften CGFP, LCGB und OGBL hatten lange auf ein erneutes Treffen gedrängt, bevor dieses dann gestern umgesetzt wurde – allerdings nur drei Tage vor der Abstimmung des Haushalts 2022.

Die Gewerkschaften bemängelten, dass es so keinerlei Chance gegeben habe, noch Einfluss auf den Haushalt für das kommende Jahr auszuüben. Auch hatte Premierminister Xavier Bettel (DP) im Vorfeld mehrere Tagesordnungspunkte abgelehnt. «Es stellt sich immer mehr heraus, dass die derzeitige Regierung eine Tripartite nicht als einen Prozess, sondern als ein Event behandelt», so die Gewerkschaften in der Stellungnahme.

Die Verlängerung des Kurzarbeitergelds und der Betriebshilfen seien nur ein «dürftiges Paket», gemessen an den Problemen der Sozialpartner. Auch die Darstellung der Regierung, dass es in Luxemburg kein Problem mit der Kaufkraft gebe, sei ein «Widerspruch zu der Lebenswirklichkeit von breiten Teilen der Bevölkerung». Gewerkschafts-Forderungen zur Stärkung der Kaufkraft wurden von Bettel abgewiesen. «Die Tripartite ist ein Kriseninstrument, kein Salon für Diskussionen», hatte Bettel auf einer anschließenden Pressekonferenz klargestellt.

(L'essentiel)