Benoît Joachim protestiert gegen Corona-​​Auflagen

Unter den rund 38.000 Menschen, die am vergangenen Wochenende in Berlin gegen die Corona-Auflagen protestierten, war auch der Luxemburger Benoît Joachim. Der ehemalige Radprofi forderte ein Ende der Maskenpflicht. Auf Facebook postete der ehemalige Teamkollege von Lance Armstrong beim Team US Postal ein Foto, das er mit dem Satz «Berlin now, Luxembourg next» kommentierte («Heute Berlin, morgen Luxemburg»).

Das Foto zeigt Joachim vor dem Brandenburger Tor. Auf seinem Schild steht der Satz «Ehrliche Regierung ohne Lobbyismus». Sein Facebook-Post erhielt zwar auch Kritik, allerdings weitestgehend Unterstützung.

Die Demonstration ist derzeit eines der bestimmenden Themen in der deutschen Medienlandschaft, da sich unter die Protestierenden auch zahlreiche Rechtsextreme und Reichsbürger gemischt hatten, die versucht hatten die Situation eskalieren zu lassen.

(nc/L'essentiel)