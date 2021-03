Noch nie gab es im März 22,5 Grad in Luxemburg

Am Dienstag hat die Wetterstation am Findel einen neuen Hitzerekord für den Monat März in Luxemburg verzeichnet. Mit einer Tageshöchsttemperatur von 22,5 Grad Celsius war es somit um 0,3 Grad wärmer als der bisherige Rekord vom 29. März 1968 (22,2°C). «Der neue Rekord könnte bereits am späten Mittwochnachmittag fallen», so ein MeteoLux-Meteorologe gegenüber L'essentiel.

Es muss gesagt werden, dass die Bedingungen dafür gegeben sind, dass es in den kommenden Stunden noch heißer wird. Grund hierfür ist das Hochdruckgebiet über einem großen Teil Europas. Während sich ein Tiefdruckgebiet in Richtung der Azoren bewegt hat, erreichte Luxemburg besonders warme und relativ trockene Luftmassen subtropischen Ursprungs.

«Die antizyklonalen Bedingungen bewirken eine tageszeitliche Erwärmung dieser Luftmasse, die der Sonneneinstrahlung folgt», unterstreicht MeteoLux zur Erklärung des Phänomens.

(pp/L'essentiel)