Diekircher Kavalkade feiert 150-​​Jähriges

Die Kavalkade in Diekirch startete am Sonntag trotz grauem und kaltem Wetter mit einem zwei Kilometer langen, farbenfrohen Umzug im Herzen der Nordstadt. Tausende von Schaulustigen wohnten dem Spektakel in dicke Kostüme eingepackt bei.

Die Diekircher Kavalkade feierte dieses Jahr ihr 150-jähriges Bestehen. Technisch gesehen war es aber erst der 41. Umzug. Der erste fand jedoch im Jahr 1870 statt, vor genau 150 Jahren. Zahlreiche Familien waren auch diesen Sonntag wieder mit von der Partie. Die Karnevalisten hatten sechs Tonnen Süßigkeiten besorgt, die sie von den aufwendigen Wagen vor allem den jungen Zuschauern entgegen warfen.

Die Jugendlichen aus dem Norden und anderswo kamen in ganzen Gruppen. «Wir haben einen Bus gemietet, um alle zusammen zu kommen», lächelt Tiago, 29, der sich als Hund verkleidet hat. «So machen wir das jedes Jahr».

(Séverine Goffin/ L'essentiel)