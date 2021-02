Tür-​​zu-​​Tür-​​Werbung unterliegt klaren Regeln

Der Fall ist im Grunde banal: Ein Vertreter klingelt an einer Wohnungs- oder Haustür, um sein Produkt zu verkaufen. Die Praxis ist nicht verboten, aber die Ministerin für Verbraucherschutz, Paulette Lenert, umreißt die geltenden Regeln: Schon in diesem Moment müsse «der Verbraucher über ausreichende Informationen verfügen, um das Produkt oder die Dienstleistung zu erkennen, damit er eine Entscheidung treffen kann».

Die Ministerin für Verbraucherschutz stellt indes klar, dass das «Aufsuchen der Wohnung ohne vorherige Anfrage an sich keine aggressive Praxis darstellt». Sofern es nicht zu einer Wiederholung durch dieselbe Einrichtung oder Person komme. Durch einen Aufkleber an der Tür könnten Anwohner demnach kundtun, dass sie die Tür-zu-Tür-Werbung ablehnen. Ebenso ließe sich dies durch Eintragung in eine Verbraucherliste regeln. Der Vertreter sei dann verpflichtet, diese Ablehnung zu respektieren. Der Rechtsweg sei selbstverständlich immer möglich.

Der Abgeordnete Marc Baum (déi Lénk) wundert sich indes über irreführende Praktiken, die üblich geworden sind, wie etwa Makler, die für Immobilienfirmen arbeiten, aber Flugblätter in ihrem eigenen Namen verteilen und dadurch den Eindruck erwecken, auf eigene Rechnung zu arbeiten.

(nc/L'essentiel)