Mann wird nach Streit von Freundin angefahren

Ein Mann wurde am Samstag gegen 20.30 Uhr in Bonnevoie leicht verletzt, nachdem er von einem Auto angefahren wurde. Am Steuer saß seine Freundin, teilte die Police Grand-Ducale mit.

Dem Unfall war ein Streit vorausgegangen, in dessen Folge die Frau ihren Freund auf der Straße mit dem Auto anfuhr. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme der Fahrerin an, die sich nun vor einem Untersuchungsrichter verantworten muss. Die Beamten fanden eine Softair-Pistole im Inneren des Fahrzeugs. Das Gerät wurde, wie auch das Auto, beschlagnahmt.

Ein weiterer Streit zwischen zwei Männern und einer Frau fand etwa zur gleichen Zeit in Soleuvre statt. Die Streitenden beruhigten sich zunächst, bevor nach Mitternacht erneut ein Streit ausbrach. Eine der Personen wurde schließlich verhaftet. Die Polizei machte keine Angaben dazu, ob einer der beiden Männer oder die Frau in Gewahrsam genommen wurde.

(jg/L'essentiel)